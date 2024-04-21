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列車上若遇火警爆炸 醫：保護胸口、順人流逃生

2024/4/21 16:37（4/21 16:56 更新）
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圖為民眾在台北捷運車站排隊等待上車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北21日電）台北捷運昨天有旅客行動電源冒煙，車廂煙霧瀰漫引起驚慌。醫師提醒，在列車上若遇疑似火警或爆炸情況，可用物品護住胸口等重要器官、逃生務必順人流方向，有燒燙傷盡快沖水。

北捷1輛列車內昨天傍晚突然煙霧瀰漫，甚至冒出火光，引發旅客驚慌。北捷表示，站長上車確認是旅客行動電源冒煙後，安排車上約750人改搭後續列車，系統營運正常。

列車上遇火警、爆炸意外該怎麼辦，台北醫學大學附設醫院前急診主任、開業醫師高偉峰今天接受媒體電訪說，距離事發地點越近，可能造成的傷害會越大，嚴重恐會造成氣胸或出血性傷害，因此第一時間要盡快用東西護住胸口，以保護重要器官。

此外，高溫恐會造成呼吸道灼傷及燒燙傷情況，高偉峰提醒，為避免高溫造成呼吸道腫脹，可以遮住口鼻，避免吸入造成呼吸道灼傷；若遇到有燒燙傷，遵守「沖脫泡蓋送」原則，利用附近水源沖洗傷處，並盡快就醫施打破傷風疫苗、清洗傷口。

密閉列車中發生意外，常引發推擠狀況。高偉峰提醒，若大家都往同一個方向走，千萬不要逆向，要順著人流走；遭推擠時，則要保護好胸部和脖子，避免遭到踩踏造成窒息性創傷，甚至造成死亡。

若在現場看到有人受傷該如何協助，高偉峰說，意外現場最容易致命的就是氣胸或出血性休克，現場可以做的就是直接加壓止血，「哪裡出血就壓哪裡」；如果爆炸威力強大造成斷肢，則可以在靠近身體端綁止血帶，沒有止血帶則可用衣服、褲子等布料替代，並盡快送醫。（編輯：管中維）1130421

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