大熱天追粉紅超跑 記得補水、頭暈噁心要休息

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（中央社記者曾以寧台北24日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香今天凌晨起駕回鑾，遇上高溫。醫師提醒，這種天氣下運動，成年人每小時要喝600c.c.水，若有頭暈、噁心、口乾等症狀，就要適當休息。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香18日凌晨出發，吸引超過20萬人朝聖，今天凌晨0時起駕回鑾，挑戰32小時200多公里，吸引不少信徒參與。不過交通部中央氣象署中午發布高溫資訊，中午前後彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區皆為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。

台北醫學大學附設醫院前急診主任、開業醫師高偉峰今天接受媒體電訪表示，身體受到熱傷害中，最嚴重的情況是中暑，即體溫大於40度、有神智改變；其次為熱衰竭，體溫37到40度之間，可能有頭暈、頭痛、噁心、想吐、虛弱、口乾舌燥等症狀，一旦有此情況，就要適當休息，且再補充水分外，也要補充鹽分及糖分。

人體散熱有4個重要機制，包含傳導、輻射、蒸發及對流。高偉峰說明，傳導部分，只要觸碰低於25度的東西，熱就會傳導出去，可以此方式降溫；輻射效果則會受外界氣溫、身體與外界溫度差影響，若外界氣溫高於30度，輻射效果就會消退。

蒸發部分，高偉峰說，出汗是人體重要散熱方式，若有三高、特殊疾病、服用抗組織胺或抗膽鹼藥物，都可能導致出汗不易；外界濕度高時，也會導致散熱不易，以氣溫36度為例，相對濕度若達100%，體感溫度可以到63度。至於對流，高偉峰說，有沒有風也有影響，如風速越大，散熱也會較佳。

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預防熱傷害，高偉峰提醒，每一段時間就要到陰涼處休息，要穿淺色、排汗衣服比較容易散熱，並可以適時朝身體噴一些水，或用濕毛巾掛在脖子上，都對散熱有幫助；千萬不要等到口乾、尿變黃才補水，在這種天氣下行走，每公斤體重每小時需要5到10c.c.水分，以60公斤成年人計算，每小時就要攝取600c.c.。

宗教活動常有信眾沿路提供食物，高偉峰提醒，天熱時食物更容易變質，提醒民眾吃東西盡量選擇有經煮熟、煮沸，或現剝皮的食物，都比較安全；若吃壞肚子造成拉肚子，又更可能造成脫水，進一步加重熱傷害。（編輯：管中維）1130324