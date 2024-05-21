台中捷運男子持刀傷人 乘客：列車緊急按鈕無反應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）1名男子今天上午在台中捷運綠線列車上持刀砍人，有乘客反映，事發當時按列車緊急按鈕卻沒反應，到站後乘客立刻逃出車廂，情況非常驚悚。

台中市政府警察局第六分局表示，初步調查，1名男子上午在中捷綠線水安宮站，搭上開往北屯總站列車，在11時15分列車快到市政府站時，持刀在捷運列車上攻擊其他乘客。

持刀男被其他乘客制伏後，通報站務人員後送醫，目前查扣1把菜刀、2把水果刀，連同凶嫌與乘客共3人送醫，另有1人輕傷未就醫，凶嫌犯案動機仍在調查釐清。

有乘客表示，列車啟動不久就發生攻擊事件，當時門旁有1個鈕，他按了想呼救但沒反應，又按了其他按鈕後發現按鍵變紅色，到達市政府站後，車門一開，車上乘客就立刻逃出車廂。

台中捷運股份有限公司董事長顏邦傑表示，行控中心有接獲列車緊急通報，但未聽見發話者聲音，向對方呼叫也無回應。

捷運公司說，經聯繫列車上隨車人員後，確認列車發生傷害案件，立即控制列車在市政府站停車，也通報捷運警方及站內保全人員到場，列車一停車立即上車控制情況，依相關處理流程應變；至於緊急通話按鈕是否失效，還要進一步了解。（編輯：李明宗）1130521