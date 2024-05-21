乘客持刀傷人 台中捷運公司還原2分鐘經過

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）台中捷運車廂今天發生砍人事件，男子進捷運站後，先放行李、上廁所才搭車，在車廂拔刀砍人，事發時中捷接獲2次通報，列車在下一站停駛，乘客慌亂逃出車廂，結束2分鐘驚魂。

台中市第六警分局指出，上午11時17分，接獲台中捷運行控中心通報指出，市政府捷運站內發生男子持刀傷人事件，現場共有3名被害人遭刀刺傷，其中2人已送醫治療，另外1人輕傷未送醫。

員警到場時，涉案男子已遭站務人員及民眾壓制在地，因凶嫌身上有多處受傷，也由警方戒護送醫治療。

警方查出，男子從捷運水安宮站上車後，不明原因持刀攻擊其他乘客，現場民眾見狀合力壓制，警方獲報派員趕赴現場，逮捕凶嫌並協助傷者送醫，現場並查扣男子攜帶的1把菜刀、2把水果刀共3把刀械。

台中捷運公司還原事發經過，董事長顏邦傑指出，男子在上午11時3分進入水安宮站，先到1樓置物櫃寄放行李，接著到3樓上廁所，11時13分上車，進入後方的車廂。

車上目擊乘客表示，男子上車後放置包包，隨後拿出刀子砍人，眾人一陣慌亂，尖叫聲四起，一名長髮男子上前制止，接著其他人也衝上去制伏，還有人拿雨傘抵抗，男子遭壓制後，有人掰開他的手，奪下刀子，場面驚險。

台中捷運車廂的車門旁設有緊急對講機、緊急停車鈕，按下緊急對講機後，等待10秒內會接通，緊急停車按鈕按下後，列車將在下一站停止。

有乘客按下緊急對講機，台中捷運公司表示，11時14、15分行控中心接獲2次通報，透過麥克風詢問卻無乘客回應，研判應是場面慌亂乘客離開了。

顏邦傑表示，行控中心接獲緊急對講機通知，雖無乘客回應，但透過監視畫面可看到車廂內狀況，立即通知車站、捷運警察等相關單位，隨車人員發現後也以對講機回報行控中心。

顏邦傑指出，列車在11時16分進入台中捷運市政府站、11時20分市府站暫停營運，列車採單線雙向行駛。下午3時10分，檢警採證勘驗完畢，恢復雙線雙向通車，市府站經過清理後，下午3時30分恢復營運，目前加強保全人員機動巡邏。（編輯：郭諭儒）1130521