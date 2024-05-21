中捷持刀傷人案 網友力讚馬尾男負傷壓制凶嫌

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）台中捷運列車今天發生男子持刀傷人案，其中1名遭砍傷留馬尾的男子負傷與凶嫌抵抗，還與其他乘客合力壓制奪刀，讓許多網友大讚馬尾男是勇者，阻止事件進一步擴大。

今天案件發生後，有網友將列車車廂內的影片貼上網，畫面中可見1名男子，持刀攻擊1名馬尾男子，雖馬尾男已受傷仍奮力抵抗，還與其他乘客合力將刀奪下，並將凶嫌壓制在地。

台中市警察局第六分局表示，1名家住南部的男子，今天上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

其中，遭砍傷的28歲許姓被害人，就是流出畫面中帶傷抵抗凶嫌的馬尾男子，事發後許多網友湧入他的社群媒體Instagram頁面，留言「人民英雄」、「謝謝你保護車上的乘客」、「你是勇者」等語，不少網友也留言祝福早日康復。

前行政院環保署長魏國彥，事發當時也在同一列車上，他事後在臉書（Facebook）發文表示，自己正好在車上，拎起隨身公事包準備抵禦，但看到1名見義勇為的男士和持刀者撕扭。該名男子後來也一起逃出車廂，跑出站外時見對方滿臉是血，還冷靜報案，後來被救護車載走。貼文下方吸引許多網友留言關心，並大讚見義勇為的男子，阻止事件進一步擴大。（編輯：黃世雅）1130521