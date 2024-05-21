遇砍人受傷怎麼辦 醫：加壓止血、別拔刀

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台中捷運列車今天發生持刀砍人事件，造成多人受傷。醫師提醒，若傷及較大血管，尤其動脈，建議直接以毛巾壓住噴血處；若砍到腹部或頸部，千萬別把刀子拔出來，恐休克更致命。

1名男子上午在台中捷運列車上持刀砍人，遭乘客合力制伏，連同凶嫌在內多人受傷，因胸口、肩膀及手臂等撕裂傷送醫治療。

若砍到腹部或頸部，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學今天接受媒體聯訪提醒：「千萬不要把刀子拔出來。」頸部有許多重要血管、神經，直接通往最重要的大腦，就算在急診室也會選擇會同其他科別直接開刀房處理。

田知學數度強調，頸部或軀幹受傷，能不要碰就不要碰，如果傷及較大的血管，尤其是動脈，血液流失的速度會相當快，旁人可以使用毛巾、乾淨紗布等，看到哪裡噴血，就用力壓住傷處「加壓止血」，壓到血不再噴出即達到止血效果，但可持續壓到救護人員到場。

此外，田知學說，最好是讓患者維持靜置狀態，平行移到擔架上，且建議以布料、毛巾等把刀子固定，避免二度傷害；如果刀子已被拔出，患者恐怕會很快陷入昏迷，務必要注意是否出現四肢蒼白冰冷、盜汗、心跳非常快、呼吸急促、意識慢慢模糊等狀況。

民眾或許聽過止血點、止血帶等止血法，田知學解釋，因民眾有時會錯誤使用，例如手指割傷，即使深部割傷，血流量也不會大到休克或是低血壓，很多人會用橡皮筋纏住，反而會導致手指末梢循環變差而壞死，現在通常是教導民眾加壓止血。

她說，在一般情況下，不太鼓勵民眾使用止血帶，因有截肢風險，戰地使用居多，當目的是救命，肢體相對沒有那麼重要。

田知學提醒，制止凶嫌等動作，需要非常專業訓練，一般民眾貿然上前，可能會跟著受傷，應該要保護自己，避免成為下個受害者，在混亂狀態下，最有效的自保方法，還是要遠離可怕的致命來源。（編輯：管中維）1130521