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台中捷運接獲2次緊急對講機通知 監視畫面發現車廂狀況

2024/5/21 16:31（5/21 16:52 更新）
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台中捷運21日上午發生車廂內砍人事件，警方到場將涉案男子逮捕，初步調查，涉案人住高雄市，20日北上。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月21日
台中捷運21日上午發生車廂內砍人事件，警方到場將涉案男子逮捕，初步調查，涉案人住高雄市，20日北上。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月21日
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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）台中捷運公司董事長顏邦傑今天表示，只要按下緊急對講機，行控中心接獲通知，可透過監視系統看見車廂，上午11時14、15分接獲2次通報，台中市長盧秀燕強調「緊急按鈕是有效的」。

台中捷運車廂發生有人持刀砍人事件，造成2人受傷，其中有民眾反映，事發時按下緊急按鈕卻沒有回應。台中市議會今天召開市政總質詢，無黨籍市議員朱元宏詢問中捷公司如何精進車廂內的措施、設備，降低事件造成的傷害。

盧秀燕強調，當時民眾按下緊急按鈕，行控中心透過監視畫面，已經看見車廂內的狀況，行控中心人員透過麥克風詢問，但該民眾沒有回應，她強調「緊急按鈕是有效的」。

顏邦傑表示，目前已經加強保全人員隨車機動巡邏。車門旁都設有緊急對講機、緊急停車按鈕，只要有人按下緊急對講機，行控中心接獲訊息馬上可以透過監視畫面，看到車廂內狀況，行控中心在上午11時14、15分接獲通知，當時有呼叫乘客，但乘客沒有回答。

警察局長李文章指出，捷運公司每年做挾持人質、爆裂物的演練，目前台中捷運一天開出260多個車次、護車率平均每3班次會有1班次看到捷運警察，將再提高護車率。（編輯：黃世雅）1130521

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