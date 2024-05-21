台中捷運傷人案完成蒐證下午恢復營運 市政府站也開放

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（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中21日電）台中捷運綠線列車今天發生男子持刀傷人案，警方到場將凶嫌戒護送醫偵辦、檢警蒐證；中捷一度有部分路線單線雙向營運，且關閉市政府站，下午已恢復正常營運。

1名家住南部男子，今天上午在中捷綠線列車上，對乘客持刀攻擊，共造成3人受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

案件發生後，台中捷運股份有限公司在官網公告，文心崇德站到文心櫻花站單線雙向運轉、市政府站暫停營運。警方案發後到市政府站封鎖現場進行採證，台中地檢署檢察官中午也前往現場勘驗。

台中捷運公司告訴中央社記者，經檢警完成案件蒐證後，捷運綠線在下午3時10分恢復全線正常營運，市政府站並在下午3時30分恢復開放，目前全線班距為9分鐘。

中捷公司指出，綠線全線各站平時營運期間皆有保全人員，在站內與月台巡視，列車內並有隨車人員；今天下午2時起已增派保全人員進入列車，增加巡視工作以維護安全。（編輯：陳仁華）1130521