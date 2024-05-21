男子台中捷運持刀傷人 校方：曾反映實習壓力大

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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄21日電）就讀高雄某護專的男子今天上午在台中捷運列車上持刀傷人，連同犯嫌共3人送醫，犯案動機警方調查中。校方指出，男子4月中旬實習期間因壓力過大申請暫停。

男子就讀某護專，2年前曾在臉書（Facebook）發文寫道：「希望不要忘記今天許下的誓言，希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過。」期許自己助人，但如今卻在捷運上持刀砍人，格外諷刺。

校方下午接受媒體聯訪表示，對於事件發生表示遺憾，男子為在校學生，有一些情緒狀況，校內輔導單位自入學後就有協助，追蹤期間都沒有發生特殊狀況，他在校課業、人際關係都無異常，也符合實習條件。

涉案男子從今年2月中旬進入1年的「高等護理學實習」，4月中旬完成高雄某家醫院實習後，到下一間醫院實習過程感到壓力大，造成情緒發生狀況，提出停止實習要求，校方准予停止，他目前不在校內也不在醫院實習。

校方指出，因為學生沒有相關照護、互動經驗，到院後要實際照顧個案，還有作業、考試、測驗，對某些學生來說實習的確是一大壓力來源。

校方表示，導師在學生暫停實習期間會密切關心學生及家長，若學生提出恢復實習要求，必須經過醫生評估診斷符合重新實習條件後，才會協助重新安排，大部分學生都會順利完成實習。今天會發生這樣的事情，大家都始料未及。（編輯：郭諭儒）1130521