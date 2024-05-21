台中捷運持刀傷人案 涉案男將依殺人未遂罪偵辦

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）1名家住南部男子，今天上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3人受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

針對案件，台中市警察局第六分局今天下午召開記者會，由台中第六分局副分局長李瑞雄、台中市警察局捷運警察隊長吳雙福說明。

警方指出，今天上午11時17分，接獲台中捷運行控中心通報指出，市政府捷運站內發生男子持刀傷人事件，現場共有3名被害人遭刀刺傷，其中2人已送醫治療，另外1人輕傷未送醫。

員警獲報到場時，涉案男子已遭站務人員及民眾壓制在地，因凶嫌身上有多處受傷，目前也由警方戒護送醫治療。

警方查出，涉案男子今天上午11時3分從水安宮捷運站上車後，不明原因持刀攻擊其他乘客，現場民眾見狀合力壓制持刀男子，警方獲報後也立即派員趕赴現場，將凶嫌逮捕並協助傷者送醫，現場並查扣男子攜帶的1把菜刀、2把水果刀共3把刀械。

警方表示，凶嫌家住南部，昨天晚間搭車北上到台中，並入住西屯區某汽車旅館，今天上午退房後便前往捷運站犯案。警方與男子家人連繫後，家人不知道男子北上台中，且不清楚在捷運站犯案，接到通知後已北上趕往台中處理。全案警方已報請台中地檢署檢察官指揮，將朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

對於患者傷勢，林新醫院外科部主任黃永鎮說明，其中1名被害人為28歲男性，左臉有9公分撕裂傷，傷到肌肉，神經沒有受損，目前在手術室清創及縫合手術；第2名被害人是18歲男性，右肩、右胸及右上臂有3處共22公分撕裂傷，有傷到肌肉、未傷及神經，目前在開刀房進行清創及縫合手術。

至於涉案人，右手大拇指有3公分撕裂傷，有傷到韌帶但神經未受損，目前由檢警偵訊中，等待手術；嫌疑人情緒目前穩定，嫌疑人剛就醫時情緒較為激動，但沒有攻擊行為。（編輯：陳仁華）1130521