台中捷運乘客持刀傷人案 凶嫌晚間移送警局預計22日複訊

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）1名家住南部的男子，今天在台中捷運列車上，持刀攻擊乘客造成3人受傷，警方到場將遭壓制的凶嫌戒護送醫，涉案男子晚間被移送警局，預計明天移送中檢複訊偵辦。

台中地檢署今天表示，全案由台中市警察局第六分局、捷運警察隊等單位報指揮偵辦，後續將依殺人未遂罪嫌偵辦。

因凶嫌手部也有受傷，今天中午在警方戒護下，與其他傷者共同送往林新醫院治療，凶嫌晚間近6時出院，被移送至台中第六警分局，他在進入警局時，面對媒體追問犯案動機始終不發一語，因夜間停止訊問，預計明天上午才會移送台中地檢署複訊。

台中市政府消防局今天上午11時17分接獲中捷行控中心通報指，捷運市政府站多名傷者需救護，經派遣多輛救護車到場將受傷的3人送醫，包括凶嫌右手指撕裂傷、17歲男性胸口與肩膀及手臂撕裂傷、28歲男性臉頰及下巴撕裂傷，另有1名乘客輕傷未送醫。

台中第六警分局下午召開記者會指出，涉案男子今天上午11時13分從水安宮捷運站上車後，不明原因持刀攻擊其他乘客，現場民眾見狀合力壓制持刀男子，警方獲報後也立即派員趕赴現場，將凶嫌逮捕並協助傷者送醫，現場查扣男子攜帶的1把菜刀、2把水果刀。

警方表示，凶嫌家住南部，20日晚間搭車北上到台中，並入住西屯區某汽車旅館，今天上午退房後便前往捷運站犯案。警方與男子家人連繫後，家人不知道男子北上台中，且不清楚在捷運站犯案，接到通知後已北上處理。

對於患者傷勢，林新醫院外科部主任黃永鎮說明，其中1名被害人為28歲男性，左臉有9公分撕裂傷，傷到肌肉，神經沒有受損；第2名被害人是17歲男性，右肩、右胸及右上臂有3處共22公分撕裂傷，有傷到肌肉、未傷及神經術。2名傷者開刀後，在醫院持續觀察救治。

案件發生後，中捷綠線文心崇德站到文心櫻花站一度單線雙向運轉、市政府站暫停營運。警方案發後到市政府站封鎖現場進行採證，台中地檢署檢察官中午也前往現場勘驗，下午3時30分後已恢復正常營運。

有乘客表示，列車啟動不久就發生攻擊事件，當時門旁有1個鈕，他按了想呼救但沒反應，又按了其他按鈕後發現按鍵變紅色，到達市政府站後，車門一開，乘客就立刻逃出車廂。

台中捷運股份有限公司董事長顏邦傑表示，行控中心有接獲列車緊急通報，但未聽見發話者聲音，向對方呼叫也無回應。

捷運公司說，經聯繫列車上隨車人員後，確認列車發生傷害案件，立即控制列車在市政府站停車，也通報捷運警方及站內保全人員到場，列車一停立即上車控制情況，依相關處理流程應變。

其中1名遭砍傷留馬尾的許姓男子，因負傷與凶嫌抵抗，還與其他乘客合力壓制奪刀，讓許多網友大讚馬尾男是勇者，阻止事件進一步擴大。

許男今晚在社群媒體Instagram貼文表示，謝謝大家關心，他已出手術室了，生命沒有危險，訊息有點多他休息一陣子再慢慢回，並呼籲他沒有急缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊千萬不要匯款「那都是詐騙」。（編輯：黃世雅）1130521