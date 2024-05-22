中捷案負傷制伏凶嫌 馬尾男報平安籲勿受騙捐款
2024/5/22 10:24（5/22 11:03 更新）
（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，遭砍傷的留馬尾許姓男子負傷與凶嫌抵抗，還與其他乘客制伏凶嫌，網友大讚是勇者。他今天凌晨在社群平台貼文報平安，他並提醒沒缺醫藥費勿匯款被騙。
許男今天凌晨在社群平台Instagram貼文報平安，他表示，謝謝許多人關心他，除了朋友之外，其中有很多是他尊重的前輩、教練與選手。
他指出，收到很多訊息，不認識人傳的私訊也非常多，知道大家都是在稱讚他，讓他很開心，但因為目前真的分身乏術沒辦法逐一回覆，因此統一地向大家說「謝謝你們的關心」。
許男表示，近日有詐騙集團以長髮男的名義發出詐騙簡訊，以急缺醫藥費為由要求民眾匯款，台中市警察局刑事警察大隊也在臉書（Facebook）發文宣導示警。
他指出，他目前沒有急缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要匯款，「那都是詐騙」。
昨天案件發生後，有網友將當時列車車廂內的影片貼上網，畫面中可見1名男子涉持刀攻擊1名馬尾男子，雖然馬尾男已受傷仍奮力抵抗，還與其他乘客合力將刀奪下並將凶嫌壓制在地。
台中市警察局第六分局表示，1名家住南部的男子21日上午在中捷綠線列車上涉持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。
其中，遭砍傷的28歲許姓被害人，就是流出畫面中帶傷抵抗凶嫌的馬尾男子，他平時是一名自由教練，事發後許多網友湧入他的Instagram頁面留言「謝謝你保護車上的乘客」及「你是勇者」等語，不少網友也留言祝福早日康復。（編輯：戴光育）1130522
延伸閱讀台中捷運列車持刀砍人嫌犯被捕4傷 警：涉案男有心理疾病遭列管【更新】接獲2次緊急對講機通知 台中捷運：行控人員詢問民眾未回應乘客持刀傷人 台中捷運公司還原2分鐘經過台中捷運持刀傷人案 網友力讚馬尾男負傷壓制凶嫌台中捷運隨車人員年底退場 顏邦傑：加強機動巡邏中捷傷人案涉案男拒夜間偵訊 家屬聘律師陪同作筆錄
- 2024/05/22 10:31
- 中捷案負傷制伏凶嫌 馬尾男報平安籲勿受騙捐款2024/05/22 10:24
- 2024/05/21 20:31
- 2024/05/21 19:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台中捷運乘客持刀傷人案 凶嫌晚間移送警局預計22日複訊