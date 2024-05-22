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中捷持刀傷人案乘客反映按緊急鈕無反應 盧秀燕：改善通報速度

2024/5/22 13:25（5/22 14:03 更新）
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台中捷運綠線21日上午在列車上發生持刀隨機攻擊事件，市政府站拉起封鎖線。中央社記者趙麗妍攝 113年5月21日
台中捷運綠線21日上午在列車上發生持刀隨機攻擊事件，市政府站拉起封鎖線。中央社記者趙麗妍攝 113年5月21日
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中捷運車廂昨天發生持刀砍人案，有乘客反映，事發當時按列車緊急按鈕卻沒反應，引外界批評；市長盧秀燕今天表示，原先設計是避免民眾誤觸，將進一步改善，提升通報速度。

台中捷運車廂發生昨天發生持刀砍人事件，其中有民眾反映，事發時按下緊急按鈕卻沒回應，盧秀燕昨天在市議會市政總質詢時說，行控中心人員當時透過麥克風詢問，但此民眾沒有回應，她強調「緊急按鈕是有效的」，但相關說法引發外界批評。

台中市議會今天持續召開市政總質詢，國民黨市議員陳本添質疑案發當時，有乘客按緊急對講機求救卻無回應，難道對講機要長按才能發揮功效嗎，要求精進捷運緊急對講機使用方式。

盧秀燕表示，中捷緊急對講機為避免民眾不小心誤觸，因此民眾按鈕後須等待紅色燈號恆亮，再與行控中心通話，但她認為這點可再進一步改善，尤其為提升通報速度，即使誤觸也沒關係。

她也提到，昨天中捷事件雖是個案，但經由每次事件，可讓作業機制不斷檢討改善；此次緊急對講機已有達到作用，讓行控中心可即時切換畫面進行應對，未來將持續精進，讓台中做得更好。

台中捷運公司董事長顏邦傑說，列車車門旁設置的緊急對講機，有標示說明須長按3秒，紅燈亮起後可與行控中心通話，乘客當時可能因為緊急而離開，並無人回應，但行控中心已透過車廂監視畫面看到狀況，並啟動應變措施；至於緊急對講機改善部分，會依照指示研議改善。（編輯：陳仁華）1130522

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