英勇制伏歹徒 16人可終身免費搭台中捷運

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，當時多名乘客合力制伏涉案男子，台中市長盧秀燕今天表示，將提供所有出力制伏歹徒的乘客終身免費搭乘台中捷運。經市府調閱監視器後，初步認定將有16人可獲表揚。

昨天案件發生後，有網友將車廂內影片貼上網，畫面中可見犯嫌持刀攻擊1名留長髮的男子，長髮男雖已受傷仍奮力抵抗，還與其他乘客合力奪刀，將凶嫌壓制在地。網友力讚畫面中多名乘客見義勇為，避免案件進一步擴大。

盧秀燕今天上午到市議會接受媒體聯訪時表示，中捷事件檢警仍持續偵辦，但從事發影片中，可以看到市民在第一時間見義勇為，分頭合力壓制歹徒，讓傷害降到最低，市府將在治安會議上公開表揚，她代表市府感謝這些英勇的市民。

中市府晚間透過文字稿表示，經市警局調閱相關紀錄後，初步盤點，共有16名見義勇為的乘客，將提供終身免費搭乘中捷的獎勵，事後將公開表揚，後續將聯繫乘客進行相關事宜。（編輯：謝雅竹）1130522