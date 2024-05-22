中捷案負傷抵抗凶嫌 長髮哥：大家一起幫忙很棒

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，留長髮許姓男子負傷與凶嫌抵抗，讓網友大讚勇者。他今天回憶過程表示，當下遭凶嫌砍1刀後，擔心再被砍才奪刀，事後大家一起幫忙「我覺得很棒」。

許男今天接受媒體訪問時表示，他與凶嫌同時在水安宮站上車，一開始在車上沒有特別注意到對方，但發現對方一直抱著自己的背包，當他被凶嫌砍了1刀之後，怕對方再砍第2刀，他就抓住刀子，想要奪刀但是搶不掉，便喊後面的人來幫忙。

許男說，大概喊了3、4聲後，就有幾個大哥來幫他一起搶刀子，對方一開始先拿一把長方型的刀，後來又從口袋拿出水果刀。剛開始自己也是很無助，但是後來有另外一個大哥帶頭以後，大家就一起幫忙「我覺得很棒」。

因許男是健身教練，平時常參加健力比賽，媒體詢問未來是否還會參加比賽。他說，等出院可以回去練之後，他會開始繼續準備比賽，因為現在剛準備到一半，可能今年的成績會沒那麼理想，但還是可以稍微去比一下。

昨天案件發生後，有網友將當時列車車廂內的影片貼上網，畫面中可見1名男子涉持刀攻擊1名長髮男子，雖然長髮男已受傷仍奮力抵抗，還與其他乘客合力將刀奪下並將凶嫌壓制在地，事發後網友封他為「長髮哥」，力讚他保護乘客。

台中市警察局第六分局表示，1名家住南部的男子21日上午在中捷綠線列車上涉持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地的男子戒護送醫，今天警方全案詢問後，將他依殺人未遂罪嫌移送地檢偵辦。

其中，遭砍傷的28歲許姓被害人，就是流出畫面中帶傷抵抗凶嫌的長髮男子，他平時是一名自由教練，事發後許多網友湧入他的Instagram頁面留言「謝謝你保護車上的乘客」及「你是勇者」等語，不少網友也留言祝福早日康復。（編輯：謝雅竹）1130522