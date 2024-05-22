台中捷運持刀傷人案 男子涉殺人未遂遭檢聲押

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中捷運昨天發生砍人案，造成連同凶嫌共4人受傷，涉案男子今天在警局完成警訊後，被依殺人未遂罪嫌移送台中地檢偵辦，下午近6時經檢方複訊後，向法院聲請羈押。

台中地檢署今天表示，男子涉犯刑法殺人未遂、傷害、恐嚇公眾及恐嚇危害等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑重罪，且有事實足認為有反覆實行犯罪之虞，非予羈押，顯難進行追訴，有羈押原因與必要，依法向法院聲請羈押。

台中市警察局第六分局表示，1名家住南部男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀，共3把刀械。

因涉案男子行凶過程中手部也受傷，與其他傷者一同被送至醫院治療，昨天晚間出院後，在警方戒護下移送警局，凶嫌因向警方表示「太累了，想休息」，因此暫停夜間偵訊；今天上午凶嫌在律師陪同下製作筆錄，下午約2時完成警方訊問，被依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130522