中捷傷人事件凸顯捷警不足 盧秀燕要求增配警力

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生砍人案，但捷運警察卻搭計程車到場處理，凸顯人力不足問題引發批評。台中市長盧秀燕今天表示，已請警察局檢討，並要求加強配置捷運警察人力與警用機車，強化勤務效率。

台中捷運車廂昨天發生持刀砍人事件，但案發第一時間由轄區的台中市警察局第六分局員警趕到現場，負責捷運安全的捷運警察隊警方，卻是搭乘計程車到場處理，引發外界批評。

台中市議會今天召開市政總質詢，民眾黨籍台中市議員江和樹說，21日台中捷運車廂發生持刀攻擊導致乘客受傷，維護安全的捷運警察隊，卻比轄區警方晚到現場，要求市府強化配套措施。

盧秀燕表示，針對昨天中捷意外，已請警察局、中捷公司進行檢討，台中要做得更好、更安全，讓應變機制更優化，包括車廂內的緊急對講機，希望靈敏度再提升，並要求加強配置捷運警察人力與警用機車，讓員警更快速有效地執行勤務。

盧秀燕說，這次事件是突發個案，希望市民不要因此影響搭乘大眾運輸的信心，市府會繼續加強，讓應變作業更完善。

台中市警察局長李文章說，中捷有18個捷運站，目前僅少數捷運站配置警用機車，若捷運無法通行時，捷運警察要趕到其他站，除可用警用機車，也可徵用民車，或搭計程車前往現場，昨天捷運警察就是搭計程車到場處理。

台中市警局捷運警察隊長吳雙福告訴中央社記者，原先警力配置有列車、站體巡邏等勤務，並在烏日高鐵、大慶與舊社站配有警用機車，若有緊急狀況，由線上警力判斷用何種交通工具到達現場，此次事件後已增配人力及警用機車。

市警局也透過文字稿表示，捷運警察隊即日起加強勤務作為，每天由警察局各分局、大隊支援52名警力，保四總隊支援60名警力，規劃每班列車均有員警防護（護車比例100%），並協同捷運公司隨車人員及保全人員交叉巡邏，加強專責護車勤務。

此外，為讓員警快速抵達案發現場，警局除現有的捷運站預置警用機車，全線18站均立即增加警用機車配置，提升員警於站體間移動的機動性。（編輯：謝雅竹）1130522