中捷持刀傷人案2住院傷者穩定 醫院：下週可出院

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中捷運男子持刀傷人案，目前仍有2名傷者住院，院方今天表示，傷勢較重17歲高中生，昨天已轉到普通病房，另名患者「長髮哥」可在病房自由活動，2人病況穩定，預計下週可出院。

案件共造成3人送醫，包括28歲許姓男子「長髮哥」、17歲呂姓高中生與凶嫌，許男與呂姓高中生當天到院後進行手術，其中高中生傷勢較嚴重，術後先在加護病房觀察，昨天已轉到普通病房，許男則在普通病房休養，凶嫌在手術後當晚出院。

院方表示，其中高中生手術時發現右肩12公分的傷口，鎖骨有小碎片骨折，肌肉也有受傷進行縫合，右胸有1個10公分傷口，肋骨第3根斷裂，經施以鋼絲固定，右上臂也有1個8公分傷口，肌肉受傷部份完成清創與縫合。

許姓患者部分，左臉有9公分撕裂傷，除有肌肉受損外，顴骨弓有斷裂，以鋼絲固定。

林新醫院副院長黃永鎮今天說明兩人治療狀況，許姓患者病況穩定，已可在病房自由活動，高中生可在病房內起身、意識清楚，傷口沒有感染跡象，2人都預計下週可以出院。

黃永鎮說，2名傷者恢復狀況相當穩定，但高中生目前有傷口疼痛狀況，持續以止痛藥減緩；至於許姓患者因臉部傷口太大，未來癒合後一定會留下疤痕，只能待傷口好轉後，再請整形外科評估美容手術。

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檢警查出，1名家住南部男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀，共3把刀械。

涉案男子22日下午在律師陪同下完成警方訊問後，被依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定他犯案時屬心智正常，向法院聲請羈押獲法院裁准，但未禁見。（編輯：陳仁華）1130523