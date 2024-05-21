本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
中捷乘客傷人案
新聞專題
中捷乘客傷人案2/22
首頁 / 地方

台中捷運隨車人員年底退場 顏邦傑：加強機動巡邏

2024/5/21 18:15（5/21 18:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中捷運在列車配置隨車人員（圖），預計今年底將退場。（中央社）
台中捷運在列車配置隨車人員（圖），預計今年底將退場。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中捷運在列車配置隨車人員，預計今年底將退場，台中捷運今天發生砍人事件。中捷董事長顏邦傑表示，未來保全機制搭配警方加強機動巡邏，因應隨機可能發生的狀況。

台中捷運去年5月10日，發生列車撞上吊臂事件，事後，中捷公司在列車配置隨車人員。民進黨市議員黃守達今天在市議會質詢指出，今年3月起，中捷採3階段啟動「間隔隨車」，目前尖峰時所有列車皆安排隨車，離峰時段每3列中安排2列隨車人員，接下來會逐步調整減少人員隨車，至年底隨車人員將全部退場。

台中捷運今天中午發生隨機砍人事件，是否繼續配置隨車人員，引發關注。顏邦傑表示，隨車人員對自動無人駕駛系統，是一開始怕系統不穩定，所以派遣隨車人員，一邊照顧乘客，一方便注意列車行駛狀況。但台中捷運的無人系統已經運作3年了，相當穩定，安全系統保護機制以及安全作業程序，經過多年驗證，沒有問題。

他說，旅客安全部分，未來，保全機制配合警察加強機動巡邏，提高見警率，以處理隨機發生的狀況。（編輯：黃世雅）1130521

台中捷運綠線列車21日發生男子持刀傷人案後，中捷公司除協請警方加強巡邏，也增派保全人力上車巡視，提升旅客乘車安全。（中捷公司提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月21日
台中捷運綠線列車21日發生男子持刀傷人案後，中捷公司除協請警方加強巡邏，也增派保全人力上車巡視，提升旅客乘車安全。（中捷公司提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月21日
延伸閱讀
台中捷運持刀傷人案 涉案男將依殺人未遂罪偵辦乘客持刀傷人 台中捷運公司還原2分鐘經過台中捷運男子持刀傷人 乘客：列車緊急按鈕無反應接獲2次緊急對講機通知 台中捷運：行控人員詢問民眾未回應台中捷運涉案者具精神病史為列管個案 醫師：連結疾病不妥
顏邦傑
中捷多元支付上線 持信用卡或行動支付也能便利搭中捷車廂亮槍事件 盧秀燕：真槍假槍都應留置偵辦
中捷乘客傷人案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台中捷運乘客傷人事件 新北捷加強巡邏公布應變SOP
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：