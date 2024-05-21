台中捷運隨車人員年底退場 顏邦傑：加強機動巡邏

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中捷運在列車配置隨車人員，預計今年底將退場，台中捷運今天發生砍人事件。中捷董事長顏邦傑表示，未來保全機制搭配警方加強機動巡邏，因應隨機可能發生的狀況。

台中捷運去年5月10日，發生列車撞上吊臂事件，事後，中捷公司在列車配置隨車人員。民進黨市議員黃守達今天在市議會質詢指出，今年3月起，中捷採3階段啟動「間隔隨車」，目前尖峰時所有列車皆安排隨車，離峰時段每3列中安排2列隨車人員，接下來會逐步調整減少人員隨車，至年底隨車人員將全部退場。

台中捷運今天中午發生隨機砍人事件，是否繼續配置隨車人員，引發關注。顏邦傑表示，隨車人員對自動無人駕駛系統，是一開始怕系統不穩定，所以派遣隨車人員，一邊照顧乘客，一方便注意列車行駛狀況。但台中捷運的無人系統已經運作3年了，相當穩定，安全系統保護機制以及安全作業程序，經過多年驗證，沒有問題。

他說，旅客安全部分，未來，保全機制配合警察加強機動巡邏，提高見警率，以處理隨機發生的狀況。（編輯：黃世雅）1130521