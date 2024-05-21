中捷男子持刀傷人案 陳其邁：動機待釐清不宜揣測

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）1名男子今天在台中捷運列車上持刀砍人，高雄市長陳其邁表示，類似事件發生，比較擔心會有仿同效應，高雄已加強巡查及宣導；目前涉案人動機仍須調查釐清，不宜擅自揣測疾病或動機。

民進黨高雄市議員陳慧文今天在議會質詢時詢問陳其邁，對於台中捷運發生持刀傷人案，應如何防範類似事件發生；陳其邁答詢表示，對台中捷運傷人事件感到遺憾，他已立即責成捷運警察、捷運公司加強巡查。

陳其邁說，高雄捷運將採取雙警協同巡查模式，到站後也要求保全必須從第1到第3車廂加強安全維護，同時也請高捷協同治安機關提高警覺，加強監看捷運站、捷運場站等情形，維護公眾運輸安全責無旁貸。

陳其邁並表示，事件牽涉相關法令規定，應先確定相關行凶動機及涉案人個人整體生理、心理狀況等再做判斷；目前加強安全上的訓練與維護是當務之急，包括監視器、人員訓練、見警率等，他也責成副市長林欽榮就相關部分做制度性檢討。

陳其邁還說，類似這種事件發生，比較擔心會有所謂仿同效應，必須請媒體在新聞呈現上多注意以預防仿同效應，或讓民眾了解注意事項，警方也會安全宣導。

陳其邁強調，目前涉案人動機等情況，都必須再調查，以釐清是否與個人因素有關，這都有待專家評定，不宜擅自揣測疾病或動機。（編輯：陳仁華）1130521