中市警破獲假公安機房 召募英文好成員專詐美加華僑

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局今天宣布查獲假公安機房案，主要詐騙美加地區華僑，為取信被害人，還召募高學歷、英文程度較好成員，負責英文教學及翻譯交談，初步清查被害人達117人。

台中市警察局刑事警察大隊打詐中心與偵七隊接獲民眾舉報有詐欺機房在台中市區流竄運作，經蒐證後於民國112年9月至12月間持台中地方法院核發搜索票，針對藏身北屯區大樓內機房執行搜索。

警方除查獲黃姓主嫌等6人共組假冒公安詐騙民眾的詐欺話務機房，並查扣手機15支、筆記型電腦6部、WiFi分享器5台、現金新台幣4萬5700元等證物，警方初步清查遭集團詐騙被害人達117人。

警方調查指出，此電信詐欺話務機房由黃嫌出資成立，指揮謝姓犯嫌負責機房管理，並與其他涉案犯嫌共同擔任機房一線話務手；機房主要撥打居住於美國、加拿大等地區的華僑電話。

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為取信於被害人，警方指出，此機房甚至召募具高學歷、英文程度較好成員負責英文教學及翻譯交談，先由機房一線人員假冒電信公司人員向被害人詢問有無申辦門號，等被害人回答未申辦此門號，則表示此門號遭人冒名申辦涉及刑事案件，將協助被害人向中國公安局報案。

警方表示，機房一線人員後續將被害人對話過程、家庭背景等資料傳送二線機房人員，轉由二線假冒中國公安局人員，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件須凍結資產，並將金錢匯至指定帳戶內監管等詐欺犯行，全案移送台中地檢署偵辦並於近日起訴。（編輯：陳仁華）1130521