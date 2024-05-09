假冒戶政人員套取個資 中市民政局提醒勿上當

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市民政局近日接獲民眾反映，接獲顯示戶所總機號碼的FaceTime來電，假冒戶政人員套取個資，民政局提醒民眾戶所不會透過視訊通話應用軟體致電民眾，不要落入詐騙圈套。

台中市民政局長吳世瑋今天指出，近期假冒戶政人員索資FaceTime新型詐騙，多自稱是戶政人員，表明有人持受話者的身分證或委託書來戶所申辦業務，主動向受話者查證是否遭人冒辦。

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吳世瑋表示，假冒者並營造現場緊張情勢，告知協助攔下冒辦人，將協助報警並轉接假檢警人員報案，進行電話筆錄等手法，取信於民眾進而套取個資；甚至要求民眾親至戶所確認遭偽冒辦事宜等。戶所人員近日應接不暇，頻向民眾解釋是詐騙電話，請民眾留意不要上當。

吳世瑋說明，遇到顯示政府機關號碼的「FaceTime」致電或不明來電時，可以提問測試對方身分，像是詢問機關單位、職稱及全名，切勿透露個人資料，並透過正規管道查證請求協助，戶所接獲民眾查證都會立即處理，守護及保障市民的財產安全。（編輯：謝雅竹）1130509