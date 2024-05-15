百團行動助振興花蓮 中市首發團23人傳愛歸來

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）0403地震重創花蓮觀光及產業，台中市長盧秀燕允諾發動百團前往花蓮；市府今天表示，首發團23人已由北區公所帶團前往花蓮參訪歸來，將持續用行動溫暖花蓮，振興當地觀光。

0403地震重創花蓮，農產品銷售及觀光皆受嚴重衝擊，盧秀燕號召各界助花蓮振興，用行動溫暖花蓮，並鼓勵揪團至花蓮觀摩旅遊，台中市北區區公所日前率先攜手各里里長及登革熱防疫有功人員前往花蓮參訪交流。

中市府民政局長吳世瑋表示，首發團23名成員昨天開心歸來，他親自前往台中火車站迎接，此行參訪公所收穫滿滿，市府用行動溫暖花蓮，雙方互惠，全力振興當地觀光經濟。

為促進花蓮地區經濟復甦，吳世瑋指出，台中市各區公所已號召近80團出團數，陸續將前往花蓮參訪，到年底出團數還會陸續增加。

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此外，吳世瑋說，為全力協助讓花蓮「人進來、貨出去」，全市各區公所目前已規劃舉辦50場次花蓮農特產品設攤活動，呼籲民眾多多採購力挺農民走出陰霾；至於各機關採購「花蓮伴手禮及農特產品」累計金額近新台幣328萬元，還有台中市各宗教團體全力發揮大愛，截至目前共籌得近2000萬元善款，支持花蓮重建工作。

北區賴福里長黃灑晴昨晚返抵台中後也表示，感謝盧秀燕提案百團關懷花蓮，到花蓮後很感動，當地真的需要大家的愛與關懷。（編輯：陳仁華）1130515