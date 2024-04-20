3年1次 台中萬和宮老二媽西屯省親遶境起駕

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（中央社記者蘇木春台中20日電）每3年1次的台中萬和宮「老二媽西屯省親遶境」今天起駕，展開2天1夜的祈福活動，預計明天晚間回鑾安座。台中市長盧秀燕出席表示，相信老二媽的慈悲和靈驗，保佑地方四時無災。

今天的起駕儀式，由丹慶季媽祖會、信眾及陣頭，先在「老二媽」的出生地祖厝「烈美堂」集合，共同抬著神轎抵達萬和宮，遶境隊伍整齊排列於廟埕前，在祝禱後緊接著上轎儀式，並在盧秀燕、立法院副院長江啟臣與萬和宮董事長蕭清杰扶鑾轎起駕出發，分2路前往西屯遶境。

盧秀燕會中表示，萬和宮老二媽、聖二媽西屯省親遶境，為西屯、南屯居民聯繫情誼與交流的地方宗教慶典，市府非常重視，也感謝萬和宮為公共事務不遺餘力，並提醒信眾遵守交通秩序、注意安全。

盧秀燕說，「老二媽」是廖姓閨女附靈，她身為廖家媳婦，感覺特別有緣分，相信老二媽的慈悲和靈驗會保佑地方四時無災、大家健康平安。

江啟臣提到，人說三月迎媽祖，今天很高興能一同參與3年1次的老二媽、聖二媽遶境活動，相信媽祖會保佑國泰民安、風調雨順。

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台中市民政局長吳世瑋說明，坐落在台中南屯犁頭店老街的萬和宮，於1684年初建，其中主神「老二媽」據說為清嘉慶年間西屯區大魚池的廖姓閨女附靈成神。

吳世瑋說，每3年1次的遶境活動，不同於其他媽祖廟多由廟方發起，而是由廖家子弟組成的丹慶季媽祖會抬神轎到萬和宮，迎回老二媽至西屯大魚池烈美堂過夜敘舊，成為西屯與南屯兩地相當特殊的媽祖信仰活動，預計明天晚間7時返回萬和宮舉行安座典禮，完成此次西屯省親遶境之旅。（編輯：郭諭儒）1130420