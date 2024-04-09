台中樂成宮媽祖遶境起駕 經116里為地方祈福

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄今天舉行起駕儀式，展開為期22天的遶境之旅，沿途行經11區、116里為地方祈福，市長盧秀燕與下屆熱門市長人選的立法院副院長江啟臣、民進黨籍立委何欣純等人也都出席。

起駕儀式由樂成宮董事長何敏誠及盧秀燕等人，先進行五獻禮祝禱，遶境十八庄隊伍頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、三十六執事等隊伍，排列於廟埕兩側，接著在哨角聲進行上轎儀式，並在鳴放起馬炮後，媽祖鑾轎起駕出巡。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，相信媽祖的慈悲和靈驗會保佑地方四時無災，她向媽祖祈求國泰民安、風調雨順，並盼望台中市民平安幸福快樂，她並籲請參與遶境的信眾遵守交通秩序、注意安全，感謝樂成宮投入公益慈善不遺餘力，為居民帶來心靈安定的力量。

江啟臣、何欣純與國民黨籍立委羅廷瑋及地方民意代表等人皆出席。江啟臣與何欣純都被視為下屆市長熱門人選，媒體提問2人是否要選市長都要先出席遶境活動。江啟臣說，媽祖不管政治，信仰媽祖不需過多的政治解讀，這陣子又有地震天災，希望救災與復原都能順利。

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何欣純說，很多政治人物跟民眾一樣對媽祖虔誠，所以都一定要來的，她參加旱溪媽祖出巡已不計其數，江啟臣是立法院的副院長、都是同事，很多議題可以一起討論，共同關心國家大事。

台中市政府民政局說明，樂成宮創建於1753年，至今已經有271年歷史，列為市定古蹟。每年農曆三月初一登場的旱溪媽祖遶境十八庄活動歷史悠久，且遶境天數長達22天，沿途行經台中11個行政區、116里，停駕或駐駕宮廟達99座，預定4月30日晚間回鑾樂成宮主殿。（編輯：謝雅竹）1130409