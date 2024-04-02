冰雹砸傷台中梨梅桃 江啟臣會勘爭取農損專案救助

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中東勢區、和平區多處果園，上月31日因下冰雹，梨、梅、桃子等都傳出災情；立法院副院長江啟臣今天前往會勘，要求相關單位評估農損規劃專案救助，有效協助農友。

江啟臣今天邀集相關單位前往東勢區果園會勘，他表示，接獲民眾陳情，受到上月31日夜間突下冰雹，導致梨、梅、桃出現災損，不只梨子本身被打傷，連枝葉都被打穿，受損慘重；幾分鐘冰雹，可能毀掉農民辛苦一整年成果，要求農政單位全力協助。

農友廖慶蔣指出，種植梨幾十年經驗，從來沒碰過冰雹問題，看到梨子、梨葉都破掉、爛掉，部分樹枝也被打斷，幾乎每棵梨樹都有受災，實在欲哭無淚。

江啟臣表示，受到1月底寒害影響，讓台中地區高接梨穗受損嚴重，當時有部分果園幸運躲過，但果樹在此次天災很難倖存；受限短期作農產品在同產季救助以1次為限，恐讓農民血本無歸，農政單位應規劃專案另行公告，才能有效協助農友解決困境。

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農糧署中區分署台中辦事處主任陳瑛指出，目前正在統計受損範圍，若達天然災害救助標準，將依法提供現金救助；相關套袋或相關補助，也將帶回署內研議。

國民黨台中市議員吳振嘉表示，梅、桃也損失慘重，不少梅果直接被打落地；江啟臣指出，梨、梅、桃都應一併納入考量範圍，請農業部、農業局評估災損範圍，也請有受到災損的農友們儘速向各區公所反應。（編輯：陳仁華）1130402