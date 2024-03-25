更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

氣溫過高台中龍眼荔枝桃子開花率低 江啟臣爭取救助

2024/3/25 15:29（3/25 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年2月份氣溫過高，台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成，立法院副院長江啟臣25日率服務團隊，前往新社勘查桃子農損情況。（立法院副院長江啟臣提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月25日
今年2月份氣溫過高，台中龍眼、荔枝、桃子開花率低，影響收成，立法院副院長江啟臣25日率服務團隊，前往新社勘查桃子農損情況。（立法院副院長江啟臣提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中25日電）今年2月份氣溫過高，台中龍眼、荔枝、桃子開花率低影響收成；立法院副院長江啟臣率服務團隊，今天前往新社區勘查桃子農損，並爭取現金救助，要求相關單位提供協助。

江啟臣今天前往新社會勘桃子農損情況。他表示，農民看天吃飯，極端氣候卻讓農業發展遭到挑戰，2月以來不穩定的天氣變化，忽冷忽熱不利農作物生長，開花率不佳也讓結果量下降，恐影響未來收成。

為不讓農民血本無歸，江啟臣除要求相關單位儘速提供天然災害現金救助，也請農政單位研擬相關因應措施，不要讓農損狀況一再發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨台中市議員黃佳恬、吳振嘉指出，台中是荔枝、龍眼重要產地，因氣候異常，桃子也生長不良，龍眼、荔枝開花率不足3成，希望中央地方農業主管機關給予農民協助。

江啟臣說，龍眼、荔枝農損災情嚴重，災損範圍涵蓋全台中市，有關現金救助部分目前正在公文程序簽核中，預計本周會正式公告；桃子災損部分，現仍在統計災損情況，請有受到災損農友盡速反應給各區公所，若達到災損比例，將請市府農業局儘速提報中央。（編輯：陳仁華）1130325

#台中市
#江啟臣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209