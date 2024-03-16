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盧秀燕傳將訪美 中市府：出訪國家仍在評估

2024/3/16 10:27
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（中央社記者蘇木春台中16日電）被視為國民黨下屆熱門總統人選的台中市長盧秀燕，日前被爆料今年將出訪美國；台中市府今天表示，團隊每年都會依照市政需求，評估出國交流的國家及內容，今年都還在評估中。

國民黨籍立委黃健豪日前在電視政論節目中，爆料盧秀燕今年規劃訪問美國，他表示，直轄市長出國訪問是很正常的事，「還好是今年去，2026年再去政治意味更大」，這次出訪可了解美國僑界與商界的想法。

盧秀燕在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，至今都未出訪。據了解，盧秀燕去年起便聘請英語翻譯師資、勤練英文，接見外賓時全程以英文交談。

民進黨立委何欣純接受媒體聯訪表示，城市間的國際交流本來就是應當與必要，能夠行銷台中、看見台中的美，更是行政首長應該做的事，盧秀燕如果訪美成行，她給予祝福，但外界認為盧秀燕訪美是邁向總統之路的投石問路。

何欣純說，她要提醒盧秀燕，國際城市交流的場合，絕對不是個人的政治秀場，因為台灣需要更多國際友人的支持，支持台灣及台中這個城市。

民進黨籍台中市議員黃守達表示，盧秀燕勤練語言是好事，但不管她有什麼準備，都應以顧好台中市政為優先。

台中市政府秘書處長謝佳蓁今天表示，針對外界關心盧秀燕將出訪美國，市府團隊每年都會依照市政需求，評估出國交流的國家以及內容，今年都還在評估中，若有確認正式消息會對外發布。（編輯：郭諭儒）1130316

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