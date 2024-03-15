狼師案挨批洩密 盧秀燕：無證據顯示對教育局不公平

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市議會組專案小組調查狼師案，市議員不滿教育局有洩密等瑕疵，但精進措施至今無下文。台中市長盧秀燕表示，無證據顯示教育局洩密，制度可改進不可摧毀，否則無人敢求援。

台中市黃姓教師遭檢舉在25年前擔任國中導師時，利用權勢性侵女學生長達4年之久。案發後，黃師擔任校長被拔並遭台中市性平委員會決議予以解聘、永不錄用及沒有退休金。此案，監察院也糾正台中教育局。

藍、綠市議員不滿，教育局接獲檢舉5個月後，該師仍未解聘，調查間疑有人洩密，讓受害學生曝光，教育局違法包庇、新聞局失言、法治局違反當事人意願移送此案，批評市府處理不當。市議員提案成立議會調查專案小組。

台中市議會今天召開臨時會，校園性別平等調查專案小組報告調查結果。多名市議員關心黃師涉性騷性侵案，未來教育局調查機制如何再更精進。

民進黨市議員黃守達提出，調查中教育局有諸多瑕疵，調查過程恐洩密，涉及多案卻不併案處理，要求提出精進報告，至今無下文。

無黨籍市議員吳佩芸表示，花了半年傾盡府會之力，仍找不到洩密人，是查不到還是不願意查。無黨籍市議員陳廷秀認為，調查講究人證、物證，送檢調可追出真相，也能調閱通聯紀錄查出是誰洩密。

對此，盧秀燕表示，過程中並無任何證據顯示教育局有洩密情形，若完全歸責於教育局，她覺得並不公平。她認為，現階段建立更完善的制度，制度不好可以改進但不可摧毀，制度遭破壞後，以後恐無人敢向政府求援。

民進黨市議員陳淑華說，教育工作者都是在保護孩子，有害群之馬應該要揪出來，而非因此造成對立或打擊。國民黨市議員劉士州說，沒有充分證據下，不要打擊執行制度的人，對於制度必須徹底落實，才能有效防治。

教育局長蔣偉民表示，日後對於學校校長疑涉校園性別事件，為避免處理過程恐發生洩密情事，將由教育局統一進行校安通報並依相關規定進行調查，確保保密作業。

議長張清照裁示，教育局須在下次議會定期大會前提出相關通報機制與標準作業程序，送交議會及各議員。（編輯：黃世雅）1130315