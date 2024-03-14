爵士音樂節場地是否擴大 盧秀燕：年輕人愛擠一起

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中爵士音樂節每年數萬人次湧入，有民眾擠不進會場，台中市議員林祈烽建議，許多場館未使用，可作為展演場地；市長盧秀燕表示，場地曾擴大到其他地方，但年輕人就愛擠在一起。

台中市議會今天召開臨時會，有關台中爵士音樂產業推廣計畫，民進黨籍台中市議員林祈烽質詢指出，台中爵士音樂節與東京、曼谷和首爾並稱亞洲4大音樂節，每年活動期間帶來滿滿人潮，人都擠出草皮外，有些人根本就擠不進去。

林祈烽舉例台中市有許多場館，例如水湳經貿園區、后里花舞館和森林園區都可考慮做為爵士音樂節的展演場地。后里有樂器產業自然可配合音樂節在花舞館內做樂器展售和服務，森林園區和水湳經貿園區更是樂團表演的好場地。

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盧秀燕表示，爵士音樂節今年邁入第20年，活動歷經3名市長，曾有市長將場地擴大到其他地方，但年輕人喜歡擠在一起，來自全國各地的幾萬人就坐在市民廣場，也曾在其他地方舉辦，但他們就不願意去，年輕人希望參加「大家在一起」的活動，跨年晚會就是如此。

依據台中市政府統計，爵士音樂節去年活動長達10天，22場演出中，一共吸引150萬人次湧入，創下歷史紀錄，曾單日湧入21萬人次，創下活動舉辦以來參加人數新高。（編輯：謝雅竹）1130314