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台中人口將破285萬 市府祭好禮慶祝

2024/3/12 12:24（3/12 12:36 更新）
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台中市政府12日召開市政會議，市長盧秀燕（圖）表示，台中市人口預估3月底到4月初突破285萬人，第285萬市民將可獲iPhone 15等多項好禮。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月12日
台中市政府12日召開市政會議，市長盧秀燕（圖）表示，台中市人口預估3月底到4月初突破285萬人，第285萬市民將可獲iPhone 15等多項好禮。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市長盧秀燕今天表示，台中人口破歷史新高進入倒數階段，預估3月底到4月初破285萬人，第285萬市民將可獲iPhone 15等多項好禮。

她說，台中結婚率及社會人口成長率6直轄市第1，出生率6直轄市第2，市府各機關將辦慶祝活動，第285萬市民及前後各2名市民，還有第285萬市民後出生的前5名新生兒可獲贈好禮。

台中市政府民政局長吳世瑋上午在市政會議表示，截至昨天人口數為284萬8738人。第285萬市民可獲黃金獎牌、iPhone 15及紀念狀，還有全年台中境內TPASS、台中到澳門、峴港來回機票各1張等。如果是新生兒，將免費提供產婦到宅坐月子包月服務、10次育兒指導服務及閱讀書袋。

第285萬市民前後各2名市民共4人獎品部分，如果新設籍，可獲iPad 10、台中飯店住宿券1張；如果是新生兒，獎品是黃金鎖片、賣場等值提貨券、抓週儀式1場或台中飯店住宿券1張。

台中市民也有限定禮，吳世瑋表示，將利用戶政系統產出285萬市民並排序，以亂數抽出100個序號，對應原排序市民資料，抽中市民可獲贈新台幣500元禮券。（編輯：李明宗）1130312

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