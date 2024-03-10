台中巨蛋11日開工隈研吾來台見證 人氣團體開唱

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）等待20年，台中市府斥資百億打造台中巨蛋將在11日動工；開工典禮，建築大師隈研吾來台見證歷史時刻，也邀請人氣團體玖壹壹、五堅情演出，台中巨蛋預計2030年完工。

台中市政府打造台中巨蛋，以國際賽事規格規劃主、副場館，預計2030年完工，成為與國際接軌重要里程碑。市府將在11日下午3時在北屯區洲際路、榮德路口舉行台中巨蛋開工典禮，市長盧秀燕出席，設計台中巨蛋的隈研吾也將到場見證。

有別以往開工典禮，市府除依照傳統慣例，舉辦祈福、動土儀式，祈求工程順利；另外，還安排樂團表演，邀請本土天團玖壹壹及人氣男團五堅情，在開工典禮上獻唱。

台中巨蛋歷經工程流標8次，預算從新台幣65億追加到近百億，第9度招標終於拍板；台中巨蛋規劃有主、副場館，主場館納入聲學設計可容納1萬5500觀眾席，聲音殘響控制在2秒內為國內最高，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地。

副場館可容納3000至5000觀眾席，可作為練習熱身、中小型展演、發表會等多功能用途；市府期望台中巨蛋未來能與洲際棒球場形成體育及文藝軸線，打造台中成為「盛典城市」。（編輯：陳仁華）1130310