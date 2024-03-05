中捷藍線綜合規劃獲中央核定 盧秀燕：拚任內開工

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中捷運藍線綜合規劃報告1月底獲中央核定，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，力拚藍線在任內開工，其他路線也積極推動中，以縮短前置作業，建構完整捷運路網。

台中市政府今天召開市政會議，由交通局長葉昭甫專案報告「捷運大台中 打造完善路網」說明目前各捷運路線推動進度，其中藍線綜合規劃報告於1月29日獲中央核定；綠線向北延伸到大坑、向南延伸到彰化可行性研究也已通過，未來加上橘線、紫線將串聯大台中路網。

盧秀燕指出，市府積極推動捷運台中計畫，捷運綠線已完工，盼力拚任內藍線也能開工；針對其他路線，市府也積極推動中，期望縮短前置作業、盡快興建，建構台中市完整捷運路網。

盧秀燕認為，建設捷運前置工作如規劃、洽談、可行性評估、中央核定等過程十分繁瑣，加上實質興建，期程至少需10年；捷運台中計畫關係到中部地區交通運輸發展，未來基本路網完成後，相信其他路線會像蜘蛛網一樣向外延伸，甚至延伸到其他縣市。

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至於交通部辦理的「台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究」也已獲中央核定，在立委選戰期間引發爭議的捷運藍線B4站與台鐵沙鹿車站聯結問題，葉昭甫說，中央與地方已取得共識，B4站與台鐵沙鹿站都採高架化，第1層高架為台鐵站，第2層高架為捷運站，目前的沙鹿陸橋則會拆除改平面道路。

交通局說明，市府持續推動山海環線計畫，在海線部分規劃為雙軌暨部分高架化，包含大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化，盼中央盡速核定，以利交通部鐵道局後續將2項計畫整合辦理綜合規劃作業，完善大台中鐵路發展。（編輯：陳仁華）1130305