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五堅情玖壹壹台中巨蛋11日開工秀 盧秀燕：迎接夢想

2024/3/5 12:16（3/5 13:16 更新）
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台中巨蛋11日開工，台中市長盧秀燕（前中）5日接受媒體聯訪表示，開工典禮將邀請男子團體五堅情、樂團玖壹壹等現場演出，歡迎大家一起來迎接夢想的實現。中央社記者郝雪卿攝 113年3月5日
台中巨蛋11日開工，台中市長盧秀燕（前中）5日接受媒體聯訪表示，開工典禮將邀請男子團體五堅情、樂團玖壹壹等現場演出，歡迎大家一起來迎接夢想的實現。中央社記者郝雪卿攝 113年3月5日
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）中部民眾期待近20年的大型場館台中巨蛋，即將於11日開工，台中市長盧秀燕今天指出，開工典禮別開生面將舉行演唱會，邀五堅情、玖壹壹等樂團現場演出，迎接夢想實現。

盧秀燕上午主持市政會議前接受媒體聯訪表示，中部民眾期待近20年的台中巨蛋，將於11日下午舉行開工典禮，這是大家等待多年的夢想，過去很多大型展演活動無法在台中舉行，就是因為台中沒有萬人以上室內大型場館，如今中部人夢想終於要實現了。

盧秀燕認為，台中巨蛋不只是台中人，而是整個中部人的夢想，因此市府要舉辦一場別開生面開工典禮，除了傳統祈福及開工儀式外，作為未來重要展演中心，希望給中部地區民眾提供想像空間，特別邀請大家喜愛的演唱團體五堅情、玖壹壹在開工典禮演出，歡迎大家一起來迎接夢想的實現。

斥資百億的台中巨蛋將開工，盧秀燕說，宣傳片也拍得很活潑，而非傳統開工影片；影片內容中談到夢想怎麼去實現，並且孵育出來，還有熱門演唱團體演出，跟一般官方制式化宣傳片不太一樣，邀請大家來見證歷史一刻。

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盧秀燕指出，台中巨蛋由設計2020東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館，未來國際級演藝團體及專業賽事將可選擇台中作為活動地點，想看演唱會的民眾也不須南北跑。

台中市政府建設局長陳大田指出，市府投入近百億預算，打造以國際賽事規格規劃主、副場館，納入聲學設計的主場館將能提供優良室內大型展演空間，聲音殘響控制在2秒內為國內最高，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地；而副場館則能提供練習熱身及中小型展演、發表會等多功能用途。（編輯：陳仁華）1130305

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