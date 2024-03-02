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武陵櫻花季落幕 中市：374班次專車有效疏運

2024/3/2 11:37（3/2 11:56 更新）
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台中市交通局配合武陵櫻花季，在梨山端規劃武陵農場賞櫻專車，並首度與民間業者攜手推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」。（台中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月2日
台中市交通局配合武陵櫻花季，在梨山端規劃武陵農場賞櫻專車，並首度與民間業者攜手推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」。（台中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）武陵農場櫻花季落幕，中市交通局今天表示，櫻花季期間在梨山端規劃賞櫻專車，總共發出374班次，首度推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」有效促進使用公共運輸。

台中市交通局發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，因應花季期間武陵農場周邊交通管制，除有通行證者，其餘車輛一律禁止進入武陵農場，櫻花季期間特別推出每天3個時段「梨山-武陵農場」賞櫻專車供民眾搭乘，可以事先規劃旅遊行程。

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歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾出遊意願大增，今年武陵櫻花季自2月8日至2月29日，為期22天。市府賞櫻專車幾乎班班客滿，交通局統計，櫻花季期間，共發出374班次，賞花民眾踴躍。

葉昭甫表示，今年首度與民間業者攜手推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，自2月8日起，每天都有賞櫻專車載送遊客到武陵農場賞櫻，部份時段民眾激增，還加開班次接送大批人潮，顯見中市提供的公共輸運措施奏效，以大眾運輸方式往返，賞櫻也有助環保。（編輯：郭諭儒）1130302

#武陵農場
#台中市交通局
#葉昭甫
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