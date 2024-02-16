議員指中科廣場淪廢墟 中市允加速變更開發作業

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）民進黨台中市議員林祈烽表示，西屯區中科購物廣場因法律糾紛而遭斷水斷電，廣場餐飲業者搬遷，廣場沒落成廢墟，盼盡早完成開發。中市府今天指出，將加速研提細部計畫草案。

林祈烽表示，中科購物廣場未發生法律糾紛前是一處熱鬧繁華的娛樂餐飲商圈，許多知名餐飲店都曾在當地開業，年輕人也喜歡半夜到打擊場打球，沒想到後來承租業者與地主台糖公司爆發偽造文書的法律糾紛。

他指出，在官司訴訟期間，又被爆廣場的建物是違建，最後業者敗訴，建物遭到市府斷水斷電，導致廣場餐飲業者搬遷，繁華的商場自此沒落，建物拆遷後成為現今的廢墟。

林祈烽說，他與福林里長林柏翰都接獲民眾反映，希望當地能盡早完成住宅區及公園的開發興建，不要一直放任成為斷垣殘壁的空地及髒亂廢墟。

對此，台中市政府都市發展局表示，中科廣場屬於台中市都市計畫「公96」公園用地，此公園用地已納入台中市都市計畫主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案辦理變更。

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都發局指出，目前規劃草案為變更公園用地，包括部分住宅區（2.8公頃）及部分公園用地（2.8公頃），並附帶條件，在變更後，住宅區應整體規劃及開發，並依「台中市都市計畫（福安里附近）細部計畫」第二種住宅區規定管制，公園用地應無償捐贈市府後，住宅區才可發照建築。

都發局說明，已於民國111年啟動「公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估規劃案」，目前屬期末報告審查階段，正辦理修正報告成果，後續將加速研提細部計畫草案、市地重劃可行性評估及意願調查等作業。（編輯：戴光育）1130216