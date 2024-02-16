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議員指中科廣場淪廢墟 中市允加速變更開發作業

2024/2/16 16:52（2/16 17:16 更新）
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台中市西屯區中科購物廣場因地主台糖公司與承租業者發生法律糾紛而遭市府斷水斷電，建物拆遷後成為現今的廢墟。民進黨籍台中市議員林祈烽（右）16日盼能盡早完成開發興建。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月16日
台中市西屯區中科購物廣場因地主台糖公司與承租業者發生法律糾紛而遭市府斷水斷電，建物拆遷後成為現今的廢墟。民進黨籍台中市議員林祈烽（右）16日盼能盡早完成開發興建。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）民進黨台中市議員林祈烽表示，西屯區中科購物廣場因法律糾紛而遭斷水斷電，廣場餐飲業者搬遷，廣場沒落成廢墟，盼盡早完成開發。中市府今天指出，將加速研提細部計畫草案。

林祈烽表示，中科購物廣場未發生法律糾紛前是一處熱鬧繁華的娛樂餐飲商圈，許多知名餐飲店都曾在當地開業，年輕人也喜歡半夜到打擊場打球，沒想到後來承租業者與地主台糖公司爆發偽造文書的法律糾紛。

他指出，在官司訴訟期間，又被爆廣場的建物是違建，最後業者敗訴，建物遭到市府斷水斷電，導致廣場餐飲業者搬遷，繁華的商場自此沒落，建物拆遷後成為現今的廢墟。

林祈烽說，他與福林里長林柏翰都接獲民眾反映，希望當地能盡早完成住宅區及公園的開發興建，不要一直放任成為斷垣殘壁的空地及髒亂廢墟。

對此，台中市政府都市發展局表示，中科廣場屬於台中市都市計畫「公96」公園用地，此公園用地已納入台中市都市計畫主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案辦理變更。

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都發局指出，目前規劃草案為變更公園用地，包括部分住宅區（2.8公頃）及部分公園用地（2.8公頃），並附帶條件，在變更後，住宅區應整體規劃及開發，並依「台中市都市計畫（福安里附近）細部計畫」第二種住宅區規定管制，公園用地應無償捐贈市府後，住宅區才可發照建築。

都發局說明，已於民國111年啟動「公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估規劃案」，目前屬期末報告審查階段，正辦理修正報告成果，後續將加速研提細部計畫草案、市地重劃可行性評估及意願調查等作業。（編輯：戴光育）1130216

#台中市
#林祈烽
#都發局
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