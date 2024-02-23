台中捷運車廂「同鮭魚進」廣告惹議 挨批傷口灑鹽

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中捷運新增彩繪車廂圖案，其中車廂廣告竟取諧音「同鮭魚進」為標語。由於中捷死亡事故還未滿1年，市議員痛批在傷口灑鹽，對此，中捷將在今天下架此廣告。

台中捷運綠線列車去年5月10日自豐樂公園站起步時，車站旁的興富發建案工地塔吊吊臂掉落到軌道，捷運列車撞上，釀成1死15傷意外。

台中捷運新增彩繪車廂，其中1節車廂的彩繪圖案，以鮭魚圖案為主，廣告標語「逆流而上，同鮭魚進」竟用「同歸於盡」的諧音，民眾發現上傳臉書痛批惡劣。

民進黨籍市議員林祈烽、周永鴻發布新聞稿，林祈烽批評，中捷公司這組圖案有夠惡劣，質疑市府沒有人把關審核嗎，擺明在傷口上撒鹽。

周永鴻指出，為避免網友改圖錯怪中捷，已向中捷公司查證，未料車廂內還真有這個圖案，已要求中捷儘速處理。中捷已經坦承審核疏失，將在今天全面下架這個廣告。

中捷公司透過文字稿回應，此廣告為旅館業者及海鮮餐廳刊登，業者為宣傳異業結合推出一系列較詼諧的文案吸引消費者注意，其中，有關鮭魚主題文案寓意要和鮭魚的習性一樣逆流而上。針對各項廣告內容中捷公司均有訂定審核機制，類似廣告後續公司將納入檢視重點，更加審慎檢視。（編輯：郭諭儒）1130223