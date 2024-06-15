北台中城隍出巡 民眾配戴紙枷鎖、刀山囚車上街

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）北台中城隍廟慶祝建廟105週年今天舉辦祈安賜福遶境活動，城隍出巡遶境北區、北屯區，城隍夫人首次參加遶境。隊伍中有數百民眾配戴紙枷鎖，連刀山、囚車也上街頭，場面熱鬧。

位於台中市北區的北台中城隍廟，為全台唯一奉祀文、武城隍，廟方慶祝建廟105週年，今天舉辦祈安賜福遶境活動。民進黨籍立委何欣純、市議員陳俞融及國民黨籍立委黃建豪、市議員陳正顯、陳文政都出席，副市長黃國榮與北台中城隍廟董事長涂國樑一起點燃起馬炮，遶境正式展開。

北台中城隍廟總幹事黃意銘表示，今年擲筊請示城隍爺是否出巡，百年來首次城隍夫人第一次跟隨出巡，將遶境北區、北屯區3大商圈，全程10公里，預計今天晚間8時回駕。

遶境隊伍相當熱鬧，真人扮演巡捕騎上馬匹，還有獄卒帶上囚車與囚犯及各種刑具。數百民眾也配戴紙枷鎖，象徵去業障、消災解厄，陪同遶境結束後回廟化掉。城隍夫人首次跟隨遶境，身旁侍女沿途發放紅線、飾品等，許多民眾爭相索取。

黃國榮表示，北台中城隍廟主祀「聖旨敕封忠祐侯」為古制州城隍尊神，為武身城隍尊神，民國8年由鹿港鰲亭宮分靈而來；配祀為「聖旨敕封顯祐候」縣城隍尊神，為文城隍尊神，民國69年從彰邑城隍廟分靈而來，原尊稱顯佑伯，後升格為仁愛侯，武文2尊城隍爺，日理陽、夜審陰，共同治理廟政。

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民政局長吳世瑋提到，城隍是專門守護城池的神，類似地方官，專門記錄、通報、審判人間的善惡，城隍廟中也和縣衙一樣具備各式功能。北台中城隍廟除奉祀文、武城隍外，廟內還有文武判官、謝將軍、范將軍、城隍二十四司等神像各司其職，是當地重要的宗教信仰中心。

民政局表示，信眾在停駕點太平路與大誠街口躦轎底，將有機會獲得發財平安金、百年廟慶紀念金銀算盤座及豐富好禮等。（編輯：李錫璋）1130615