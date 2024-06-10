本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中南屯端午穿木屐踩街喚醒穿山甲 吃肉粽配麻芛

2024/6/10 16:45（6/10 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府10日舉辦「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」端午節民俗活動，參加民眾一同穿上木屐，從南屯萬和宮前廣場出發踩街。中央社記者郝雪卿攝 113年6月10日
台中市政府10日舉辦「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」端午節民俗活動，參加民眾一同穿上木屐，從南屯萬和宮前廣場出發踩街。中央社記者郝雪卿攝 113年6月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是端午節，台中市政府在萬和宮前廣場舉辦「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」端午節民俗活動，副市長黃國榮等人帶領大家穿木屐踩街，盼有意義民俗文化流傳下去。

穿木屐躦鯪鯉踩街，是南屯區特有端午民俗活動，相傳在端午節這天大家一起穿木屐踩街，讓木屐踩街發出的聲音喚醒冬眠鯪鯉（穿山甲），保佑農產豐收。

今天活動分成上午10時30分及下午1時30分等時段，由萬和宮煮的麻芛湯及魚丸湯（魚丸由台中魚市場提供），以及文昌公廟贊助的古早味粽子，提供參加民眾品嚐，現場大排長龍；尤其地方特色美食麻芛湯，更是受歡迎，有人連喝好幾碗，直說「好過癮」。

上午11時15分的請神儀式莊嚴隆重，由萬和宮董事長蕭清杰、文昌公廟董事長賴鎮安及南屯區長林秋萬等人恭請萬和宮媽祖、文昌公廟文昌帝君及犁頭店福德廟神像，移駕萬和路與南屯路口的三角街，並帶領民眾上香，祈求活動圓滿順利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中午12時在萬和宮舞台區廣場展開今年新創的鴕鳥蛋趣味立蛋競賽，現場挑選40名孩童，每組5人，每人分發2粒雞蛋及1粒鴕鳥蛋，先完成立蛋的即算優勝；各組依序1場，各組勝出的8人，由林秋萬頒發鴕鳥蛋獎勵。

重頭戲的踩街活動，於下午2時登場，黃國榮、立法院副院長江啟臣、國民黨立委廖偉翔及台中市議員朱暖英、台中市民政局長吳世瑋都穿上木屐踩街。黃國榮說，這項活動已登錄台中市民俗文化資產，希望大家努力，讓有意義民俗文化沿續下去。（編輯：陳仁華）1130610

#黃國榮
#萬和宮
#林秋萬
黃國榮
用行動溫暖花蓮 中市4大建築公會發動團購屏東農業大學培訓千名學員 周春米：9成留鄉打拚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：