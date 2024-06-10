台中南屯端午穿木屐踩街喚醒穿山甲 吃肉粽配麻芛

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）今天是端午節，台中市政府在萬和宮前廣場舉辦「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛」端午節民俗活動，副市長黃國榮等人帶領大家穿木屐踩街，盼有意義民俗文化流傳下去。

穿木屐躦鯪鯉踩街，是南屯區特有端午民俗活動，相傳在端午節這天大家一起穿木屐踩街，讓木屐踩街發出的聲音喚醒冬眠鯪鯉（穿山甲），保佑農產豐收。

今天活動分成上午10時30分及下午1時30分等時段，由萬和宮煮的麻芛湯及魚丸湯（魚丸由台中魚市場提供），以及文昌公廟贊助的古早味粽子，提供參加民眾品嚐，現場大排長龍；尤其地方特色美食麻芛湯，更是受歡迎，有人連喝好幾碗，直說「好過癮」。

上午11時15分的請神儀式莊嚴隆重，由萬和宮董事長蕭清杰、文昌公廟董事長賴鎮安及南屯區長林秋萬等人恭請萬和宮媽祖、文昌公廟文昌帝君及犁頭店福德廟神像，移駕萬和路與南屯路口的三角街，並帶領民眾上香，祈求活動圓滿順利。

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中午12時在萬和宮舞台區廣場展開今年新創的鴕鳥蛋趣味立蛋競賽，現場挑選40名孩童，每組5人，每人分發2粒雞蛋及1粒鴕鳥蛋，先完成立蛋的即算優勝；各組依序1場，各組勝出的8人，由林秋萬頒發鴕鳥蛋獎勵。

重頭戲的踩街活動，於下午2時登場，黃國榮、立法院副院長江啟臣、國民黨立委廖偉翔及台中市議員朱暖英、台中市民政局長吳世瑋都穿上木屐踩街。黃國榮說，這項活動已登錄台中市民俗文化資產，希望大家努力，讓有意義民俗文化沿續下去。（編輯：陳仁華）1130610