用行動溫暖花蓮 中市4大建築公會發動團購

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）為支持花蓮走出震災困境，台中市都市發展局今天舉辦花蓮農特產品展售會，台中市4大建築公會也協助發動會員團購超過70萬元，副市長黃國榮代表感謝公會用行動溫暖花蓮。

台中市都發局上午舉行「為母親做件好事～都發之友用行動溫暖花蓮」農特產品展售活動，台中市副市長黃國榮、都發局長李正偉籲請大家用行動幫助花蓮，台中市不動產開發商業同業公會、台中市大台中不動產開發商業同業公會、台中市建築師公會、社團法人台中市建築經營協會也到場響應。

黃國榮致詞指出，感謝台中市4大建築相關公會的支持，大家一起用愛心溫暖在0403花蓮地震中受創的花蓮縣，現在花蓮觀光客減少，當地農特產品銷售也受衝擊，台灣是充滿愛心的國家，台中市更是溫暖的城市，市長盧秀燕除親自前往花蓮，也號召百團前進花蓮，以實際行動幫忙花蓮。

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台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄指出，建築同業公會對震災很有感，響應都發局的活動，號召會員一起團購花蓮美食及特產，總金額超過70萬元，以另一種形式支持花蓮，盼藉此活動拋磚引玉，喚起各界同心齊力，未來各公會也會組團到花蓮觀光，用行動溫暖花蓮。

今天的展售活動，現場有來自花蓮吉安、光豐、富里、鳳榮及壽豐等鄉鎮的優質農特產品，包括吉安米、芋頭炊粉、黑糯米、紅藜麵、富麗米果捲、福猩乾拌麵、剝皮辣椒、花蓮鯛魚酥等逾20項農特產品，歡迎大家前來選購。（編輯：黃世雅）1130606