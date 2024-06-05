台中太平3里活動中心重建落成 提供社區活動休憩

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市太平區坪林、大興、勤益里市民活動中心今天重建落成，市長盧秀燕在啟用典禮致詞表示，今後可整合3里資源，提供里民活動休憩、進修課程、關懷據點、長者共餐等使用。

台中市民政局說明，太平區坪林、大興、勤益里市民活動中心建於民國75年，由於年久失修，近年經專業鑑定有安全疑慮，市府積極規劃於原址拆除重建，斥資總經費近4345萬元，打造4層樓市民活動中心，並於今天舉行落成啟用典禮，盧秀燕、民進黨立委何欣純等多人出席。

盧秀燕表示，啟用後將可提供里民活動休憩、進修課程、關懷據點、長者共餐等使用，未來更可整合3里資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力，滿足地方民眾期待。

盧秀燕還說，里民們是這棟活動中心的共同主人，興建公共設施並不容易，需要土地、設計、經費等必要條件，前台中市長胡志強任內興建15座、前市長林佳龍任內則興建14座，如今她執政5年多，區公所團隊在民政局長吳世瑋帶領下，已經蓋了32座里活動中心，較以往翻倍。

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民政局長吳世瑋表示，重建完成的市民活動中心，廁所男女比例以1比4規劃，優於現行「建築技術規則」規定廁所比例1比3，落實性別平等；還有設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾。

吳世瑋說，至於戶外並劃設汽車停車位5格（含1席無障礙停車位）、機車停車位12格。此外，基地毗鄰土地公廟和大榕樹，結合人文特色和地方景觀，更貼近在地里民生活記憶。（編輯：李淑華）1130605