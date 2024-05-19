中市府揪團振興花蓮破百團 盼公私協力助震後復甦

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（中央社記者蘇木春台中19日電）促進花蓮震後復甦，台中市府號召各界助花蓮振興，各區公所以自發性舉辦活動並媒合民間社團等方式，前往花蓮觀光交流，目前規劃出團數已突破百團，期盼公私協力以行動力挺花蓮。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中市府持續以暖心活動，喚起社會各界對於花蓮災後重建的重視支持，除自發性發起觀光參訪，還有團購農特產或提供賑災款項等，一起用行動幫助花蓮，協助花蓮振興產業，期盼為花蓮及台灣帶來更多正能量與希望。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，民政局及各區公所響應支持花蓮走出災後陰霾，以自發性活動並媒合轄內各里鄰社區、宗教宮廟、志工團體及民間社團等，踴躍前往花蓮觀光和交流，截至5月17日止，台中規劃出團數已達104團，預估參加人數逾4300人。

吳世瑋說，其中首發團日前前進花蓮，團員感慨原是旅遊勝地的花蓮，地震後人氣冷清，真的需要以實際行動支持，年底前出團數還會陸續增加並接力前往花蓮參訪。

中市府表示，目前計有北區、東區及豐原區的交流團完成參訪，其中豐原慈濟宮時值建廟300年，年底將辦理祈安五朝清醮，以宗教交流名義，前往花蓮友宮致送清醮大帖，並參加花蓮瑞穗青蓮寺浴佛節暨建寺148年慶典，主委陳誌鋒允諾豐原慈濟宮除捐款外，也會持續訂購花蓮的農特產品做為宣導品和伴手禮。

此外，廣亮慈善基金會則帶著勸募善款搭乘火車前往花蓮，並在災區當地里長及民代協助下，前往受災戶捐助慰問金，共計217戶。廣亮慈善基金會監察人黃國益期盼更多的人力物力挹注花蓮，支持花蓮重建工作，早日看到花蓮風華再現。（編輯：謝雅竹）1130519