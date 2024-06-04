關心ECFA受影響廠商 盧秀燕籲中央協助減少衝擊

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）中國財政部宣布將對台灣的潤滑油等134個稅目進口產品中止適用ECFA協定稅率。台中市長盧秀燕今天籲請中央，儘速盤點受影響產業，協助業者分散市場減少衝擊。

台中市政府發布新聞稿指出，中國財政部5月31日宣布，自2024年6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）協定稅率，成為繼去年12月丙烯等12項稅目進口產品中止關稅減讓後，第2批遭受關稅衝擊的產品項目。

盧秀燕表示，除關切產業受影響情形，更籲請中央儘速盤點受影響產業，協助業者分散市場減少衝擊。

台中市經發局說明，台中為機密機械重鎮，產業又以出口為導向，這次中國大陸宣布中止關稅減讓項目，涵蓋風機、工具機暨零組件、車用零組件、自行車及其零組件等，致使台中產業受到影響。

經發局在消息公布後，即致電關心各大產業園區、重點產業聚落的廠商協進會。其中，豐洲科技工業園區廠協會、精科園區廠協會都表示影響有限，但也有部分廠協會表示廠商確實受到衝擊。

經發局表示，中國中止ECFA關稅減讓，部分業者雖早已調整外銷比重，減少中國市場依賴度，但長遠仍需透過拓展多元外銷市場、提升研發技術、媒合擴大內需等作法，創造不同的合作模式，才能開發更多獲利模式與空間，市府將積極協助業者向中央政府發聲，期盼在助企業減緩出口衝擊之餘，也能讓優秀的台中產品持續在國際市場發光發亮。（編輯：方沛清）1130604