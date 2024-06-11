國台辦：堅持兩岸同屬一個國家 才是交流合作基礎

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（中央社記者周慧盈北京11日電）520後，北京宣布再度縮減ECFA關稅減讓。對此，中國大陸國台辦主任宋濤今天說，只有堅持兩岸同屬一個國家，才是兩岸交流合作的基礎。

台灣工商團體「三三會」理事長林伯豐近日率團訪問中國大陸，宋濤今天下午在北京釣魚台國賓館會見參訪團，並在開場時主動提及ECFA關稅減讓問題。

宋濤說，ECFA是兩岸在「九二共識」共同政治基礎簽署的，有利於兩岸經濟合作交流交往，本可秉持互信、平等協商來解決問題，但「民進黨煽動兩岸對抗」，對大陸產品採取歧視性不公平的做法，致使中國大陸宣布中止措施。

宋濤表示，事實也證明，只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、都是一家人，才是台海和平穩定的前提，才是兩岸交流合作的基礎，「所以搞謀獨挑釁，煽動兩岸對立對抗是害台也是禍台，只會給台灣同胞帶來帶來災難」。

此前，中國國務院關稅稅則委員會5月底公布第二批中止「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅減讓公告，將自本月15日起中止潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，引起業界關切。訪問團成員透露，盼藉此行讓陸方了解台灣工商界的想法。

三三會參訪團據指約30人，是總統賴清德5月20日就職後，台灣首個訪問中國大陸的大型工商團體，除了北京，天津、河北也在行程之內。

據陸媒北方網，天津市長張工昨天下午會見參訪團時提到，希望包括三三會在內的台灣各界人士多到天津參觀考察、拓展事業，進一步深化產業、貿易、科技、金融等領域務實合作。天津方面將以更加便利優質的服務，推動實現互利共贏、造福兩地民眾。

此外，張工表示，「 兩岸同胞都是中國人，我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉」。（編緝：張淑伶）1130611