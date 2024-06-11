三三會訪北京 盼恢復ECFA優惠政策

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（中央社記者周慧盈北京11日電）台灣工商團體「三三會」今天訪問北京，並與國台辦主任宋濤會面。參訪團成員表示，此行是表達希望重新恢復ECFA優惠政策，並了解中國大陸近期一些發展。

三三會理事長林伯豐近日率團訪問中國大陸，昨天赴天津參訪，今天轉至北京。宋濤下午在釣魚台國賓館會見訪問團，其中觸及ECFA議題。

此前，中國國務院關稅稅則委員會5月底公第二批中止「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅減讓公告，將自本月15日起中止潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

台灣智輝農業生技執行長江智超會後接受現場兩岸媒體採訪時表示，此行是表達希望ECFA優惠政策能夠重新恢復，並在拜訪過程中獲得一些了解，「我們回去也希望加大力度促進兩岸更和諧」。

另一位代表受訪的群益企業集團創辦人陳田文則說，這次來是想再次了解中國大陸發展。中國大陸在環保、綠能、人工智慧（AI）、電動車這些方面都取得世界領先地位，台商可以參與這些產未來的發展。

三三會是總統賴清德520就職後台灣首個訪問中國大陸的大型工商團體，全團約近30人，此行除了北京，行程也括天津、河北。

林伯豐在會見時表示，希望兩岸能夠在經濟、文化、宗教等方面多交流，也希望藉此機會促進兩岸和平發展和兩岸經濟共榮。（編輯：張淑伶）1130611