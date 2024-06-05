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中國取消ECFA關稅減讓 經長：稅金補助、助分散市場

2024/6/5 15:56（6/5 16:14 更新）
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圖為基隆港貨櫃場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北5日電）中國近期公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部長郭智輝表示，規劃給予業者稅金補助，並協助產業轉型、分散市場，業者可透過導入AI技術提升競爭力，經濟部也將在3個月內提出產業影響評估報告。

中國國務院關稅稅則委員會近日公告第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA

ECFA小百科

ECFA全名為「海峽兩岸經濟合作架構協議」，2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效。

ECFA整體架構包含早期收穫清單（早收清單）及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路。

中國給予台灣539項貨品（含農產品18項及貨品521項）早收優惠關稅，並開放服務貿易11項。

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）部分產品關稅減讓清單。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。

民進黨立委陳亭妃關切經濟部如何協助受ECFA早收優惠取消影響的業者，其中有許多為傳統產業。郭智輝表示，此次遭取消關稅減讓的產品占台灣對全球出口比重約2%，對整體出口影響並不大，經濟部已經有所準備，會協助業者轉移市場，提升競爭力，離開中國市場、往外走。

郭智輝進一步指出，會給予業者稅金補助，面對中國後續可能再取消ECFA早收優惠的其他品項，也會與業者溝通，協助轉型、分散市場，「全球不會只有中國一個市場」。

但郭智輝指出，業者提升競爭力是勢在必行，產業應用AI技術也能提升競爭力，3個月內會提出受ECFA影響的產業評估報告。

經濟部國際貿易署表示，近年中國石化大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至2成；ECFA早收對中出口占對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%，貿易署評估目前對國內的衝擊應在可控制範圍。

貿易署官員會後補充說明，已規劃補助業者出口拓銷經費，協助分散市場，降低對中國市場依賴。（編輯：楊蘭軒）1130605

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