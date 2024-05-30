主計總處大幅上修今年經濟成長至3.94% 近3年最佳

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，主計總處今天大幅上修2024年經濟成長率至3.94%，為近3年最佳，下半年出口可望持續增溫。主計總處表示，AI需求非常強勁，但同時波動起伏會比較大，若突然有變數，就可能衝擊經濟表現。

主計總處今天公布最新經濟預測，估全年經濟成長3.94%，較2月預測數大增0.51個百分點，全年消費者物價上漲率（CPI）則為2.07%。

主計長陳淑姿表示，經濟成長率大幅上修，主因是輸出增加的量蠻大。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰進一步說明，AI是關鍵因素，因為AI發展很快，這幾年台灣高階半導體、資通訊產能也提升很多，「產能沒問題，需求又很強，對出口有很大助力」。

蔡鈺泰指出，今年1到4月，電子零組件、資通與視聽產品合併出口951億美元，較112年同期大增25.1%，遠高於整體出口增幅10.6%，占出口比重則從105年的44.1%，衝至64.4%，增加超過20個百分點，且大幅增長態勢料將延續；主計總處預測113年商品出口4759億美元，年增10.06%。

值得注意的是，主計總處因AI商機爆發，大幅上修經濟成長率，但也將「AI等資訊科技發展、量產與應用之進程」列為經濟發展的不確定因素。

蔡鈺泰解釋，AI需求很強，隨著各國政府、企業都在投入AI，需求強度甚至可能超乎目前預期，但也導致波動起伏較大，下次（經濟成長率）繼續上修或是突然卡住，有不確定因素。

根據主計總處預測，今年出口持續暢旺，內需則保有熱度，民間消費方面，受惠於就業穩健、薪資提升，以及台股創高挹注財富效果，113年民間消費實質成長2.77%，上修0.13個百分點。

民間投資方面，國內半導體廠商為了維持技術領先優勢，持續擴充先進製程與高階封測產能，並擴大研發規模，支撐投資動能，但部分企業資本支出還是比較審慎，加上近年基期較高，導致成長幅度有限，主計總處預測113年民間投資實質成長1.52%，微幅上修0.07個百分點。

近年台灣籠罩通膨陰影，主計總處今天同步公布CPI預測值為2.07%，不只上修，且連續3年超過2%的通膨警戒線。

蔡鈺泰表示，原本估電價調漲的效果，將使全年CPI升至2.03%，最新預測數又再調高，是因為國際原物料價格也高於預期。

媒體詢問，CPI處在2%附近水準，是否將成新常態，陳淑姿表示，物價品項眾多，有升有降，只是部分民生相關的品項漲幅居高，民眾才會對物價上漲感受較深；至於物價居高會不會新常態，她則認為不一定。（編輯：林淑媛）1130530