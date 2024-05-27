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4月景氣燈號 睽違逾2年亮黃紅燈

2024/5/27 16:17（5/27 16:36 更新）
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國發會27日發布4月景氣燈號，綜合判斷分數增加4分、來到35分，分數創下2022年2月以來新高。圖為台北市西門町一間美食店民眾大排長龍。（中央社檔案照片）
國發會27日發布4月景氣燈號，綜合判斷分數增加4分、來到35分，分數創下2022年2月以來新高。圖為台北市西門町一間美食店民眾大排長龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會今天發布4月景氣燈號，綜合判斷分數增加4分、來到35分，分數創下2022年2月以來新高，也是睽違逾2年，再度亮出代表注意性燈號的黃紅燈。

4月景氣燈號綜合判斷分數為35分，景氣燈號的9項構成項目中，機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額均由綠燈轉呈紅燈，分數各增加2分，工業生產指數由黃紅燈轉呈紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；海關出口值則由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；其餘4項燈號維持不變。

國發會表示，受惠人工智慧等應用需求持續擴增，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，加上領先與同時指標持續上升，顯示國內景氣穩定回溫。（編輯：楊蘭軒）1130527

景氣燈號小百科

根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下：

  • 紅燈：景氣熱絡
  • 黃紅燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
  • 綠燈：當前景氣穩定
  • 黃藍燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
  • 藍燈：景氣低迷
景氣燈號睽違逾2年，再度亮出代表注意性燈號的黃紅燈。（圖取自國發會景氣指標查詢系統網頁index.ndc.gov.tw/）
景氣燈號睽違逾2年，再度亮出代表注意性燈號的黃紅燈。（圖取自國發會景氣指標查詢系統網頁index.ndc.gov.tw/）
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