5月消費者信心指數回彈 投資股票時機成長最多

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（中央社記者劉千綾台北27日電）中央大學今天公布5月消費者信心指數（CCI）總指數為72.2點，月增8.83點，主因為台股站上2萬1000點，股市熱絡增強民眾消費信心。其中未來半年投資股票時機指標上漲幅度最多，推升其他分項指標皆成長，購買房地產時機也續呈樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查5月CCI的6項分項指標，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，全數走揚。其中「未來半年投資股票時機」指標為59.35點，月增34.7點，上升幅度最多。

中央大學台經中心執行長吳大任說明，由於4月19日股市重挫，加上花蓮強震和後續餘震影響，造成4月消費者信心指數降至63.37點，創1年低點。

但在股市回升、地震效應減弱情況下，5月CCI總指數和分項指標皆顯著成長。吳大任表示，現在股市超過2萬1000點，這次調查民眾對股市的信心也已接近3月水準，另因股市信心影響層面大，連帶拉升其他分項指標成長。

進一步觀察其他分項指標表現，上升幅度第2的「未來半年就業機會」為69.66點，月增4.94點；「未來半年家庭經濟狀況」為78.84點，月增4.19點，上升幅度排名第3；「未來半年物價水準」為31.39點，月增2.61點，上升幅度最少。

4月電價調漲上路後，外界關心對物價和通膨衝擊。吳大任表示，5月物價水準指標已回升到31.39點，也比去年同期增加6.99點，物價和家庭經濟息息相關，雖然薪水沒有增加，但家庭所持的股市和房市等資產價值上升，因此物價漲幅相對影響較輕微。

從絕對水準來看，6項指標有5項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。另外5月「購買房地產時機」指標為106.27點，月增3.5點。

吳大任表示，上述2項「購買耐久性財貨」、「購買房地產時機」指標維持樂觀水準，其他指標雖然並未回到樂觀水準，不過皆有顯著上升。他認為股市熱絡，連帶提高家庭其他所得增加，房市榮景預估仍會持續一段時間，持有房屋和股票者的財富皆顯著增加。

5月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年5月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3060位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（逼編輯：楊凱翔）1130527