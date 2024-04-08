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疫後通膨更有感？央行：核心物價平均7.98個月調漲1%

2024/4/8 13:09（4/8 13:27 更新）
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圖為台北市信義區民眾到超市採購。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）疫情過後，通膨陰影遲未散去，中央銀行特別以報告分析近年通膨結構轉變，並指出核心物價漲價週期縮短，近3年，平均不到8個月就調漲至少1%，這是近年來民眾對物價上漲感受更深刻的關鍵。

根據主計總處統計，台灣消費者物價上漲率（CPI）長期多落在1%上下，不過2022年、2023年分別達2.95%及2.49%，今年又因電價調漲，全年CPI再破2%，估達2.03%。

台灣通膨率連年突破2%的警戒線，各式餐飲、小吃價格更是頻頻喊漲，導致近年民眾對於物價上漲的感受十分深刻，甚至認為政府數據失真，實際通膨情況遠不止於此。

央行經研處內部研究報告「從調價週期探討近年通膨結構之變化：台灣的個案研究」便以台灣情況深入探討，發現2020年以前，台灣通膨率相對穩定，即使遇到供給面衝擊，往往也能在短期間回復；但自2021年起，受疫情、地緣政治風險、氣候變遷等連續非預期供給面衝擊，導致台灣通膨走勢與2020年以前顯著不同。

央行指出，2013年至2019年，平均年增率高於2%的查價項目群僅105項，占368項查價項目群的28.53%，不過2021年至2023年，平均年增率高於2%的查價項目群高達179項，占368項查價項目群的48.64%，也就是說，2021年後通膨率上揚的現象，已擴散至更大範圍的日常消費品項中。

央行進一步指出，以1%的漲幅為標準，計算查價品項超過1%漲幅的間隔期間（調價期間），結果顯示，2013年至2019年核心物價平均調漲1%約隔17.19個月、近1年半，而2021年至2023年，降為7.98個月，調漲間隔期間明顯縮短。

央行表示，2021年以來，儘管多數核心物價品項調價幅度不高，但因調價週期顯著縮短，是影響民眾對於通膨感受較深的主要因素之一，也讓民眾對於通膨的感受，與官方統計資料的產生認知落差。（編輯：潘羿菁）1130408

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